İstanbul bayram namazı saati! İstanbul’da bayram namazı kaçta kılınacak? İstanbul Kurban bayram namazı saati
İstanbul’da Kurban Bayram namazı kaçta kılınacak? Mübarek Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan ikincisidir. 2021 Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Kurbana Bayram namazı kılmak için camilere akın edilmekte. 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban Bayram namazı için camilere gidecek olan Müslümanlar bulundukları illerin ve ilçelerin bayram namaz vakitlerini araştırmaya başladılar. Peki İstanbul’da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte İstanbul bayram namazı saatleri...
İstanbul bayram namazı saati, bayramın ilk günü ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Diyanet 2021 Kurban Bayram namazı vakitleri sayfası üzerinden İstanbul bayram namazı saatli de en çok sorgulanan iller arasında yer almakta.
İstanbul’da bayram namazı kaçta kılınacak?
2021 İstanbul Kurban Bayram namazı saati... İstanbul’da bayram namazı 20 Temmuz Salı günü saat 06.23’te kılınacak.
2021 Kurban Bayram namaz saatleri
Diyanet 2021 Kurban Bayram namazı saatine göre, bayram namazı Ankara’da 06.10, Antalya’da 06.25, Aydın’da 06.35, Balıkesir’de 06.31,’de kılınacak.