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İSLAM İstanbul bayram namazı saati | Bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?
İSLAM

İstanbul bayram namazı saati | Bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?

Namaza başlamadan önce mutlaka niyet edilmelidir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 17:00:00 -
İstanbul bayram namazı saati | Bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Bu sebeple milyonlar bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini yayımladı. Peki, bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir?

İstanbul bayram namazı saati

İstanbul               06.23

Ankara                 06.10

İzmir                     06.36

Antalya                06.25

Trabzon               05.41

Konya                   06.16

Kayseri                 06.02

Bursa                    06.25

Zonguldak          06.11

Sivas                     05.54

Kars                       05.28

Adana                  06.07

Hatay                    06.05

İLİL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duasını okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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