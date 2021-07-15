İstanbul bayram namazı saati | Bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Bu sebeple milyonlar bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini yayımladı. Peki, bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir?

İstanbul bayram namazı saati

İstanbul 06.23

Ankara 06.10

İzmir 06.36

Antalya 06.25

Trabzon 05.41

Konya 06.16

Kayseri 06.02

Bursa 06.25

Zonguldak 06.11

Sivas 05.54

Kars 05.28

Adana 06.07

Hatay 06.05

İLİL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bayram namazı kaç rekat nasıl kılınır?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duasını okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.