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İstanbul Başakşehir TOKİ Kuzey Ayazma çekilişi ne zaman, sözleşme ne zaman olacak

TOKİ’den eve alan vatandaşlar kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. TOK kura sonucuna göre hak sahibi olanlar konutlara ilişkin sözleşme imzalıyor. İstanbul Başakşehir TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar da “İstanbul Başakşehir Kuzey Ayazma çekilişi ne zaman, sözleşme ne zaman olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
İstanbul Başakşehir TOKİ Kuzey Ayazma çekilişi ne zaman, sözleşme ne zaman olacak

TOKİ’den eve alan vatandaşlar kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. TOK kura sonucuna göre hak sahibi olanlar konutlara ilişkin sözleşme imzalıyor. İstanbul Başakşehir TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar da “İstanbul Başakşehir Kuzey Ayazma çekilişi ne zaman, sözleşme ne zaman olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. 

TOKİ İstanbul Başakşehir Kuzey Ayazma konutlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.” şeklinde cevap verdi.

2+1 konutları için 500 TL, 3+1 konutlar için 1000 TL başvuru bedeline sahip olan toki Ayazma 2019 başvuru 19 Nisan 2019 tarihine kadar devam etmişti. TOKİ İstanbul 2019 Ayazma projesi başvuruları T. Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilmişti.

 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
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