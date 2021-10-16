  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık
Spor

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından "Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 09:16:00 -
İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüşdağ, her iki takımı da performanslarından dolayı tebrik etti.

Futbolseverlere güzel bir maç seyrettirdiklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Bir patlamaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaşadık. Emre bu takımda kaptanlık yapmış biri. Takımı tanıyan biri. Oyuncularımızın kalitesi belli. Emre hocanın da takımın da performansından memnunum." diye konuştu.

Futbolda bazen işlerin ters gittiğini ancak bunun en kısa sürede düzeleceğine inandıklarını dile getiren Gümüşdağ, Beşiktaş'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting Lizbon maçında başarı diledi.

Göksel Gümüşdağ, hakemin maçın çok altında bir performansa imza attığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemin çok düşük seviyede performans gösterdiği bir maç oldu. Silik bir yönetim gösterdi. Galip geldiğimiz için böyle bir açıklama yapıyorum. Maçın genelinde maçın kalitesinin altındaydı hatta kötü performansıyla maçın önüne geçti. Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu ortak bir çalışma yaptı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanına güveniyoruz ama o yetmiyor. MHK sistemi yapısının tekrar değerlendirilmesi için bir mutabakatımız var. Bu hakemin bu maçta kaç puan alacağını bilmiyoruz. Performanslarının, gözlemciler tarafından verilen bu değerlendirmenin kamuoyuyla paylaşılması lazım, bu Premier Lig'de yapılıyor. İnanıyorum bundan sonra Başakşehir eski havasını bulur ve devam eder."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı

Fehmi Koru önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı üyelerine 'çatı aday' çağrısında bulunara..
Köprüyü geçtikten sonrasını bir de düşünün... CHP Milli Gazetenin mücadelesini paspas gibi çiğnedi
Siyaset

Köprüyü geçtikten sonrasını bir de düşünün... CHP Milli Gazetenin mücadelesini paspas gibi çiğnedi

CHP, Müslüman Türk aile yapısını parçalayan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini büyük sevinçle karşılayan Saadet Partisi'ni ve "Mücadelem..
Mimar olacağına çoban olsaydın Esin!
Gündem

Mimar olacağına çoban olsaydın Esin! "İktidar köprü yapmak için lastik tekerlekli araçları özendiriyor"

Mimarlar Odası'nın başkanları şaşırtmıyor. Mezhepçi Birgün'e açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay