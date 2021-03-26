İstanbul barajları ne kadar su var? 8 Ocak'ta İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19,16 olarak açıklandı. Bu açıklama İstanbulluları bir hayli kaygılandırdı. Ocak ayı ortasında başlayıp devam eden yağışlar ise barajlara can suyu oldu. Peki, barajlar doldu mu?

İstanbul barajları doluluk son durum

Milyonların yüzünü güldüren açıklama İSKİ'den geldi. İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 70'i geçti. 26 Mart Cuma günü açıklanan rakamlara göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70.63 olarak açıklandı.