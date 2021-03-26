  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul barajları doluluk son durum
Yaşam

İstanbul barajları doluluk son durum

İstanbul barajları doldu mu? Sonbaharda mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi ve koronavirüs salgınında artan su tüketimi sebebiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 19,16 olarak açıklandı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 14:25:00 -
İstanbul barajları doluluk son durum

İstanbul barajları ne kadar su var? 8 Ocak'ta İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19,16 olarak açıklandı. Bu açıklama İstanbulluları bir hayli kaygılandırdı. Ocak ayı ortasında başlayıp devam eden yağışlar ise barajlara can suyu oldu. Peki, barajlar doldu mu?

İstanbul barajları doluluk son durum

Milyonların yüzünü güldüren açıklama İSKİ'den geldi. İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 70'i geçti. 26 Mart Cuma günü açıklanan rakamlara göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70.63 olarak açıklandı.

 

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alacak?
60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alacak?

Sağlık

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek
Teknoloji

Teknoloji devinden bomba karar! Otomobil üretecek

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlandığı belirtildi.
Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!
Siyaset

Meral Akşener, Yunan Büyükelçi karşısında eğildi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yunan Büyükelçi karşısında eğildiği görüntü; muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri karşı..
Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti
Gündem

Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay