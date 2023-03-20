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Ekonomi İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor
Ekonomi

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 13:59:00 -
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 01.04.2023

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

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