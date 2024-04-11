İstanbul Akdeniz'i aratmayacak!

Bayram sonrası İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen'den bununla ilgili açıklama geldi ve İstanbul'da sıcaklık değerlerinin yükseleceğini belirterek tarih verdi.

Sosyal medya üzerinden hava durumu raporları paylaşan Profesör Doktor Orhan Şen, bugünlerde serin geçen İstanbul için güzel haberi verdi ve sıcaklıkların artacağını açıklayarak tarih verdi.

Günlük olarak hava durumu tahminlerini paylaşan Şen, "Bugün Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve açık. Marmara'da sis. İstanbul 21, İzmir 25, Antalya iç kesimleri sağanak yağışlı 24, Ankara 23 derece" sıcaklıkların olacağını söyledi.

Şen, İstanbul'da ise sıcaklıkların artacağını kaydederek "Bugün Akdeniz'in iç kesimleri ile doğu ve Güneydoğuda yağmur var diğer bölgeler açık ve az bulutlu. Rüzgar Marmara'nın doğusu ve kuzey Ege'de kuzeyden kuvvetli esiyor, Sıcaklıklar Hafta sonu İstanbul'da 2-3 derece hafta başı 4-5 derece, Ege ve Akdeniz'de hafta sonu 4-5 derece artacak" dedi.

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