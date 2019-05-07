İstanbul adayını çeken ilk parti belli oldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Türkiye Komünist Partisi (TKP), yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı. TKP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul adayı Zehra Güner Karaoğlu 40 bin 492 oy almıştı.

TKP Merkez Komitesi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"İmamoğlu'nun başkan olduğunu açıklamıştık"

"Siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir karşıtlığımız olsa da, İmamoğlu'nun meşru Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu daha önce açıklamıştık. Bu gerçeği gölgeleyecek her yaklaşımın yanlış olacağını düşünüyoruz. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, siyasi iktidarın insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan Genel Oy Hakkı'nı gasp etme girişimidir."

Boykot sinyali

"Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Halkımızı bu tutuma destek vermeye çağırıyoruz. Etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edecek ve nihai kararımızı buna göre vereceğiz."

Karaoğlu aday olmayacak

"Her durumda TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır."