İştahı bıçak gibi ne keser? En etkili, bitkisel, doğal iştah kesiciler: Bölgesel yağları bitiren besinler

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP

Doğanın bizlere sunduğu armağanlar arasında yer alan esansiyel yağlar birçok sağlık sorununa yardımcı olabiliyor. Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK SAĞLIYOR

Etkileri sadece kilo verdirmekle kısıtlı değil. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Sindirim sistemine de destek sağlayan rezene tohumu yağı, bağırsak problemlerinin de üstesinden gelir.

VÜCUDUN SU TUTMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR

Metabolik güçlendirici olan bu yağ, vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artırır. Bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

REZENE TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatın ve suyu için. Bu süreçte diyetiniz de önem taşıyor. Sadece rezene yağıyla kilo vermeniz zor olabilir. Diyet aşamasında karbonhidrat alımını azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz. Her şeyden önce yapmanız gereken şey ise rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

iştahı bıçak gibi ne keser

Yemeklerden önce ayva-tarçın püresi:

Ayvayı rendeleyerek 2 kaşık tarçınla karıştırın. Bu kür iştahı bıçak gibi kesiyor. Düşük kalorili bol lifli ayvanın içindeki bileşenler, tarçının güçlü etkileriyle birleşince saatlerce tokluk hissetmenize neden oluyor.

Etkili bir zayıflamada en önemli şey besinlerin tüketilme şekli ve zamanıdır. Böylece daha hızlı kilo verebilirsiniz. Özellikle bölgesel yağlarda etkili olan bu besin aşırı ağız kokusu yapar. İşte bölgesel yağları eritip bitiren besin...

Bölgesel yağlarda dozer etkisi göstererek zayıflamayı hızlandırır. İçeriğinde yüksek oranda kükürt barındıran bu doğal besin tabi ki de sarımsaktır. Soğan ailesinde yer alan sarımsak üzerinde yapılan çalışmalarda aktif yağ tabakalarının erittiği tespit edildi. İçeriğindeki bileşenler sayesinde metabolik düzenlemeyi hızlandıran sarımsağın aynı zamanda karaciğeri temizler.

SARIMSAKLA ZAYIFLAMA YÖNTEMİ!

Her gün bir tane çiğ sarımsak yutarak 40 günde 5 kilo verebilirsiniz. İçeriğinde yüksek oranda kükürt olan sarımsak mide ve bağırsaklardaki enzimleme miktarını artırarak besinleri daha hızlı parçalar. Sarımsak çok miktarda sülfür bileşikleri içerir. Bu madde sindirildiğinde kana karışır. Kandan akciğerlere geçer ve nefes verirken ağızdan dışarı çıkar. Dişlerinizi istediğiniz kadar fırçalayın gitmez kokusu; çünkü kokunun kaynağı ağızdaki sarımsak kalıntısı değil, vücudun içerisinde gerçekleşen kimyasal işlemlerdir. Öte yandan vücudun yağ bağlamasını engeller. Yağ dokusunu enerji deposuna çeviren sarımsak, özellikle bölgesel zayıflamayı sağlar.

Metabolik dengeyi artıran sarımsak, vücudun kalori oranını sağlar. Zayıflamada en etkili yol çiğ olarak tüketilen sarımsaktır. Ancak bazı uzmanlar sarımsak çayı da önerir. Sarımsak çayı yüksek oranda ödem atar. Bu yüzden bu çayı tüketmeden önce kronik rahatsızlığı olanlar uzmanlarına danışmalı.

Sarımsak birçok ilaçtaki maddeleri barındırdığından vücutta çarpışamaya yol açar. Bu da zehirlenmeye zemin hazırlar. Ancak bunun dışında uzmanlar sarımsağın zayıflamada güçlü bir besin olduğunun altınız çizdi.

Doğal iştah kesiciler

Acı Biber, Zencefil ve Tarçın

Zencefil açlık hissini bastırma da etkinken tarçın kan şekerini düzenleyici etkisi ile ön plana çıkmaktadır. İştah kesici şifalı bitkiler arasında en sık kullanılan iki bitki tarçın ve zencefil kullanılarak hazırlanan çaylar da iştahı kapatıcı etki gösterir.