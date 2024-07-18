İşsizlik oranı en düşük il belli oldu



Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı en düşük il %4,8 ile Sinop oldu.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı %9,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı en yüksek il %23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il %4,8 ile Sinop oldu.

İstihdam oranı en yüksek il Ardahan oldu

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı %48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı %58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %35,5 ile Siirt ilinde oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek il Ardahan oldu

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Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı %53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı %61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %38,5 ile Siirt ilinde oldu.