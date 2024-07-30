İşsizlik maaşında 30 gün detayı!

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlara, son üç yıllık dönemdeki sigortalı çalışma süresine bağlı olarak işsizlik maaşı bağlanır. Başvurunun, iş akdinin feshedildiğinin bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

İşsizlik ödeneği çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına karşın kendi kastı ve kusuru olmaksızın işini kaybeden çalışanlara verilir. Ancak, işsizlik maaşı bağlanabilmesi için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sigortalı çalışmak gerekiyor.

İşsizlik maaşı, son 4 aylık ortalama prime esas kazancın yüzde 40’ı üzerinden bağlanır. Ancak, işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamaz. Bu yıl mayıs ayından sonra işini kaybedenler için işsizlik maaşı 8.001 TL ile 16.002 TL arasında değişir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işsizlik maaşı ile ilgili analizine göre, işsizlik maaşının süresi, prim ödeme gün sayısına göre değişir.

İş akdinin sona erdiği tarihten önceki üç yıl içinde;

600 gün primi olanlar 6 ay,

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900 gün primi olanlar 8 ay,

1080 gün primi olanlar da 10 ay işsizlik maaşı bağlanır.

BAŞVURU İÇİN 30 GÜN ÖNEMLİ

İş akdi feshedilenlerin işsizlik ödeneğinden yararlanmak için 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekir. Başvuruyu 30 gün sonra da yapmak mümkündür. Ancak, gecikilen her gün işsizlik maaşı sürelerinden düşülür. Örneğin, 6 ay işsizlik ödeneği hakkı bulunan bir işçi 30 gün içinde değil de 50 gün içinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunursa 6 ay yerine 5 ay 10 günlük işsizlik maaşı alabilir. Maaşın 20 günlük kısmı kesilir. Otuz günlük süre işverence iş akdinin feshedildiğinin işçiye bildirildiği tarihte başlar.

İşsizlik maaşı başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Maaş da her ayın 5’inde ödenir.