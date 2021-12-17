İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle neler değişti? İşte detaylar

Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden asgari ücret tartışmalarında sona gelindi. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde oranında zam yapıldı. Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4250 liraya yükseldi.

Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi.

İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu. ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı.

2021'de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 lira olmuştu. Yeni rakamlar ise en düşük 57.15 lira en yüksek 429 lira oldu.

Genel Sağlık Sigortası primleri

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. ödemeleri de yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar oluyor.GSS primi 2021'de 107,32 liraya çıkmıştı. 2022'de 160 lira olarak uygulanacak.

65 yaş üstü aylığı

2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.

Engelli aylığı

2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak.

AGİ ödemesi

Tüm çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret zammı oranında artacak.

İsteğe bağlı sigorta primleri

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor.2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144,8 lira ödedi. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise en çok 2021'de 8 bin 586 lira yatırdı.

2022 yılında en düşük prim 1716 lira, en yüksek prim de 12 bin 879 lira oldu.

Bireysel emeklilik sistemi kesintileri

Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES'te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.