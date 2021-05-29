  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Sosyal medya şarlatanı eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün savunması 'pes' dedirtti!

Firari mafyanın videolarını firari FETÖ'cü değerlendirdi!

CNN International muhabirinin böcekle mücadelesi sosyal medyada viral oldu

Mustafa Karahasanoğlu, 'Taksim Camii' mücadelesinin tarihini anlattı: Alınacak büyük bir ders var

Ünlü finans kuruluşu, Türkiye'nin tahmini büyüme rakamlarını değiştirdi

ÖSYM’den Akit’e açıklama: Garip bir operasyon çekildi

Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!

İP'li Ağıralioğlu kanlı ihtilalin yıldönümünde Menderes'i devirmek için darbe yaptıran CHP'nin kanalında konuştu!
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
İstanbul'da 7 ilçeye kötü haber! 13 saat sürecek
Bakan duyurdu! Ödemeler 4 Haziran'da yapılacak
“Zina değil aile kurumu özendirilmeli”
Ekonomi İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman?

İşsizlik ödeneği bu hafta yatar mı? İşsizlik ödeneğinden faydalananlar haziran ayı ödemelerinin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, işsizlik maaşı ayın kaçında ödeniyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 12:51:00 -
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman?

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar haziran ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, işsizlik ödeneği ayın kaçında yatırılıyor?

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

İşsizlik ödeneği/işsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?
Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayali Taksim Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan Hoca'nın mira..
13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı
Gündem

13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı

13 baro, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargı, iddialarda ismi geçen şahısl..
Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!
Gündem

Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk yayınından sonra Merdan Yanardağ ve Kübra Par birbirlerine karşılıklı suçlamalarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay