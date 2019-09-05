0553 313 94 23

İşsizlik maaşı ne kadar 2019

İşten ayrılan kişilerin geçimlerini bir süre daha sürdürmesine yardım etmek amacıyla verilen maaşa işsizlik maaşı denir. İşte, “İşsizlik maaşı ne kadar 2019” sorusunun cevabı…

05 Eylül 2019 Perşembe 15:37
İşsizlik maaşı ne kadar 2019

İşten ayrılan kişilerin geçimlerini bir süre daha sürdürmesine yardım etmek amacıyla verilen maaşa işsizlik maaşı denir. İşte, “İşsizlik maaşı ne kadar 2019” sorusunun cevabı…

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kaç ay boyunca işsizlik maaşı ödenir?

İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor.

İşsizlik maaşı alırken sağlık hizmetlerinden yararlanılır mı?

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamına girer. Hem işsizlik maaşı alan kişiler hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına girer.

İşsizlik maaşına hak kazananlara İŞKUR tarafından sunulan hizmetler nelerdir?

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu, iş akdinin feshinin ardından 30 gün içinde İŞKUR'a yapılmalıdır. İŞKUR'a şahsen gidebilecekleri gibi iskur.gov.tr'den de başvuru yapabilirler.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:37
  1. İşsizlik maaşı ne kadar 2019
  2. işsizlik maaşı hesaplama 2019
  3. işsizlik maaşı alma şartları 2019
  4. işsizlik maaşı şartları 2019
  5. işkur işsizlik maaşı sorgulama
  6. işsizlik maaşı kaç ay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini tanıttı
    1. Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini..
    2. Türk askerinden Kosova’da eğitime destek
    3. Bozüyük’te "Okullarda Uyum Haftası..
    4. ABD’nin Husilerle görüştüğü ortaya..
    5. Sri Lanka'daki terör dalgası sonrası..
    6. Başkan Çakmak’tan, Kaftancıoğlu davası..
    7. Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
    8. New York borsası yükselişle açıldı
    9. Minik zabıtalardan Başkan Oprukçu’ya..
    10. Sinop’ta silahlı kavgada ölen..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
    13. Rusya'dan 'esir değişimi' mesajı!
    14. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    15. Yunanistan Türkiye'nin restine cevap..
    16. Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den..
    17. Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto..
    18. Beton mikseri ile çarpışan motosiklet..
    19. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
    20. Bu da mutfak tüpü hırsızı
    21. Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan,..
    22. Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum..
    23. Zonguldak’ta tetanozdan ölen 18..
    24. 16 yaşındaki çocuk motosiklet..
    25. Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi..
    26. HDP'liler ile oturma eylemi yapan..
    27. İspanya "anlaşmasız Brexit"..
    28. Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200..
    29. Afyonkarahisar’da cephanelik şehitleri..
    30. Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor..
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?