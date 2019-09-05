İşten ayrılan kişilerin geçimlerini bir süre daha sürdürmesine yardım etmek amacıyla verilen maaşa işsizlik maaşı denir. İşte, “İşsizlik maaşı ne kadar 2019” sorusunun cevabı…

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kaç ay boyunca işsizlik maaşı ödenir?

İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor.

İşsizlik maaşı alırken sağlık hizmetlerinden yararlanılır mı?

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamına girer. Hem işsizlik maaşı alan kişiler hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına girer.

İşsizlik maaşına hak kazananlara İŞKUR tarafından sunulan hizmetler nelerdir?

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu, iş akdinin feshinin ardından 30 gün içinde İŞKUR'a yapılmalıdır. İŞKUR'a şahsen gidebilecekleri gibi iskur.gov.tr'den de başvuru yapabilirler.

İşsizlik maaşı ne kadar?