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İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İş akdi sona eren kişilerin belli bir süre geçimlerini sağlayabilmesi, yeni bir iş bulana kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmasına olanak sağlayan işsizlik maaşının tüm detayları haberimizde gizli. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır?

05 Eylül 2019 Perşembe 15:47
İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İş akdi sona eren kişilerin belli bir süre geçimlerini sağlayabilmesi, yeni bir iş bulana kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmasına olanak sağlayan işsizlik maaşının tüm detayları haberimizde gizli. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Kimler işsizlik maaşı alır?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak.

İşsizlik maaşı ne kadar süre alınır?

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

2019 işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:47
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