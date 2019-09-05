İş akdi sona eren kişilerin büyük çoğunluğu "İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, işsizlik maaşı almak isteyenlerin bilmesi gereken başvuru şartları…

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşten ayrıldıktan sonra sanıldığı gibi 1-2 gün içinde işsizlik maaşına başvurmanız gerekmiyor. Bunun için önünüzde tam 30 gün var. Peki, işsizlik ödeneğine nasıl başvuru yapılır? 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılır.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İşsizlik ödeneğine başvurmak isteyenler İŞKUR'dan ne kadar maaş alacaklarını da merak ediyor. İşte, su sorunun yanıtı! İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.