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Ekonomi İşsiz sayısındaki artış hız kesti
Ekonomi

İşsiz sayısındaki artış hız kesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:34:00 -
İşsiz sayısındaki artış hız kesti

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 13,4 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik haziranda bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 136 bin kişi artarak 4 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,6 puan artarak yüzde 41,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 431 bin kişilik artışla 26 milyon 36 bin kişi olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan yükselerek yüzde 48,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 567 bin kişi artarak 30 milyon 366 bin kişi olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 36 bin, sanayide 25 bin, inşaata 141 bin, hizmete 230 bin kişi arttı.

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