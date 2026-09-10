İsrailli teröristlerden Mescid-i Aksa’ya baskın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgal altındaki Kudüs’te 197 Yahudi, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’nın avlularına girdi. Baskın sırasında bazı gruplar Talmudik ayin gerçekleştirirken Müslümanların Aksa’ya girişine yönelik kısıtlamalar sürdü.
İşgal altındaki Kudüs’te 197 Yahudi, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’nın avlularına girdi. Baskın sırasında bazı gruplar Talmudik ayin gerçekleştirirken Müslümanların Aksa’ya girişine yönelik kısıtlamalar sürdü.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa bir kez daha aşırı Yahudi teröristlerin baskınına uğradı. Yerel kaynaklara göre 197 Yahudi, İsrail polisinin yoğun koruması altında gruplar hâlinde Mağaribe Kapısı’ndan Aksa’nın avlularına girdi.
Baskıncı gruplar avlularda dolaşırken hahamlardan sözde “Tapınak” hakkında bilgiler aldı. Bazı Yahudilerin Kubbetü’s-Sahra istikametinde Talmudik dualar ve dinî ritüeller gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail güçleri ise aynı saatlerde Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişini kısıtladı.