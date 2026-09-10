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Dünya Microsoft'tan Suriye adımı!
Dünya

Microsoft'tan Suriye adımı!

Yeniakit Publisher
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Microsoft'tan Suriye adımı!

Suriye'deki bazı kullanıcılar, yıllardır uygulanan kısıtlamaların ardından Microsoft Store'a VPN kullanmadan erişebildiklerini bildirirken, hizmete erişimin henüz tüm kullanıcılara açılmadığı belirtildi.

Suriye'deki bazı kullanıcılar, yıllardır uygulanan kısıtlamaların ardından Microsoft Store'a VPN kullanmadan erişebildiklerini bildirirken, hizmete erişimin henüz tüm kullanıcılara açılmadığı belirtildi.

Suriye'deki bazı kullanıcılar, son günlerde Microsoft Store'a VPN kullanmadan yeniden erişebilmeye başladı. Gelişme, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin sunduğu çeşitli dijital hizmetlere erişimin yıllardır kısıtlı olduğu ülkede yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Suriye'deki kullanıcılar, ülke içindeki internet bağlantıları üzerinden Microsoft Store'u açabildiklerini, uygulama ve oyunlara göz atabildiklerini, bunları doğrudan indirip kurabildiklerini ve yazılımları güncelleyebildiklerini belirtti.

Daha önce Microsoft Store'a erişim için çoğu zaman VPN kullanılması veya bağlantının ülke dışındaki ağlar üzerinden yönlendirilmesi gerekiyordu.

 

Ancak erişimin henüz tüm kullanıcılar için yeniden sağlanmadığı ifade edildi. Bazı kullanıcılar mağazanın kendileri için halen engelli olduğunu veya hizmetlerin bir bölümüne erişemediklerini bildirirken, bunun erişimin kademeli olarak sağlanmasından ya da internet servis sağlayıcıları ve hesap ayarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Microsoft ise şu ana kadar Suriye'de Microsoft Store'a erişimin yeniden sağlanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin erişimin neden farklı kullanıcılar arasında değişiklik gösterdiğine ilişkin de bir açıklaması bulunmuyor.

Suriye'nin dijital izolasyonunda yeni gelişme
Microsoft Store'a erişimin yeniden sağlanması yalnızca bir uygulama mağazasına erişim açısından değil, Suriye'nin yıllardır maruz kaldığı dijital kısıtlamaların seyri açısından da önem taşıyor.

Suriyeliler, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve ülkeye yönelik ticari ve teknolojik hizmetlere ilişkin diğer kısıtlamalar nedeniyle uzun yıllar boyunca ABD merkezli çeşitli dijital ürün ve hizmetlere erişimde sorun yaşadı.

Suriyeli kullanıcılar, teknoloji şirketleri ve yazılım geliştiricileri, bazı platformlara erişebilmek için coğrafi kısıtlamaları aşmaya yönelik teknik yöntemlere başvururken, bazı hizmetler ise tamamen veya kısmen kullanılamaz durumdaydı.

ABD'nin Suriye politikasında değişim

Microsoft Store'a erişimdeki gelişme, Washington'un Suriye politikasında yaşanan daha geniş kapsamlı değişimin ardından geldi.

ABD yönetiminin Suriye'ye yönelik daha önce uygulanan bazı kısıtlamaları gevşetmesi veya kaldırması, uluslararası şirketlerin Suriye'deki kullanıcılara hangi ürün ve hizmetleri yasal olarak sunabileceklerini yeniden değerlendirmelerinin önünü açtı.

Bununla birlikte Microsoft, Microsoft Store'a erişimin yeniden sağlanmasını ABD'nin politika değişiklikleriyle doğrudan ilişkilendiren resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Washington'ın politika değişikliğinin hizmete erişimin yeniden sağlanmasında doğrudan etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.

 

Microsoft Store'a erişimin yeniden mümkün hale gelmesi, Microsoft'un tüm ürün ve hizmetlerinin Suriye'de kullanılabilir olduğu anlamına da gelmiyor.

Bazı abonelikler, ödeme hizmetleri, bulut ürünleri ve diğer Microsoft hizmetleri ayrı kurallara ve kısıtlamalara tabi olmaya devam edebilir.

Buna rağmen bazı Suriyeli kullanıcıların Microsoft Store'a VPN kullanmadan erişebilmesi, ülkenin yıllardır maruz kaldığı dijital izolasyonun kısmen azalmaya başladığına işaret eden yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki haftalarda Microsoft'un başka hizmetlere erişimi genişletmesi veya diğer büyük ABD teknoloji şirketlerinin benzer adımlar atması halinde Suriye'nin dijital hizmetlere erişimindeki değişimin kapsamının daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News

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