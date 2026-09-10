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Gündem Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi!
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Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi!

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Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu için kullandığı “Siyasi tutuklu değil” sözleri YENİ Parti lideri Özgür Özel’i kızdırdı. Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan Özel, “İçimden geçenleri söylesem...” diyerek başladığı açıklamasında, “İktidarın atanmış aparatlarıyla birlikte olmam” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu için kullandığı “Siyasi tutuklu değil” sözleri YENİ Parti lideri Özgür Özel’i kızdırdı. Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan Özel, “İçimden geçenleri söylesem...” diyerek başladığı açıklamasında, “İktidarın atanmış aparatlarıyla birlikte olmam” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile YENİ Parti lideri Özgür Özel arasında Ekrem İmamoğlu üzerinden yeni bir tartışma patlak verdi.

Fitili ateşleyen açıklama Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Euronews Türkçe’ye konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cezaevindeki durumuna ilişkin değerlendirmesinde “Siyasi tutuklu değil” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri Özgür Özel cephesinde sert tepkiyle karşılandı.

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU SİYASİ TUTUKLU DEĞİL

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde bulunmadığını belirterek, “Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu hakkındaki bu değerlendirmesi, iki siyasi yapı arasındaki gerilimi yeniden yükseltti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT ÇIKIŞ

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına cevap veren Özel, sözlerine “İçimden geçenleri söylesem...” diyerek başladı.

Özel, mevcut CHP yönetimine yönelik tepkisini, “Hakikaten bu anlayışa tüketilen her nefes israf.” sözleriyle dile getirdi.

Kılıçdaroğlu yönetimini ağır ifadelerle hedef alan YENİ Parti lideri, mevcut yönetimin yaklaşımını “Ben sizin için kullanışlıyım, ben devam edeyim” şeklinde nitelendirdi.

“BEN KULLANIŞLIYIM, BURADA KALAYIM DİYORLAR”

Özel, butlan sürecinin ardından göreve gelen CHP yönetiminin iktidara karşı sergilediği tutumu da eleştirdi.

YENİ Parti lideri, “Ben kullanışlıyım, ben burada kalayım mesajı veriyorlar. Bunu söylüyorlar. Ben kime ne anlatayım?” ifadelerini kullandı.

“ATANMIŞ APARATLARLA BİRLİKTE OLMAM”

Özgür Özel açıklamasının en sert bölümünde ise Kılıçdaroğlu ve mevcut CHP yönetimine yönelik “aparat” çıkışında bulundu.

Özel, “Benim bu yaklaşıma cevap vermemi bu millet israf görür. İktidarın atanmış aparatlarıyla birlikte olmam.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama ve Özel’in buna verdiği sert cevap, CHP ile YENİ Parti arasındaki gerilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin işaretini verdi.

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Yorumlar

Ali Şengül

Sen nasıl bir şey sin böyle belediye başkanı seçimlerinde yalvardığın adamlara şimdi aparat diyorsun sen herşeyi apartmışsın sana apartık demiyorlar ama sen herkese her aklına geleni söylüyorsun

İdris ÜZÜMCÜ

Çoluk çocukları bu kadar ciddiye alıp, büyütmek bir tek Türkiye siyasetinde görüyoruz. Gülelim mi? üzülelim mi anlayamadım. Çok yazık...
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