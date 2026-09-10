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Spor Arda Turan'dan Halil Umut Meler sorusuna olay yanıt
Spor

Arda Turan'dan Halil Umut Meler sorusuna olay yanıt

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Arda Turan'dan Halil Umut Meler sorusuna olay yanıt

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile yapacakları maçı Halil Umut Meler'in yönetecek olmasını değerlendirdi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile yapacakları maçı Halil Umut Meler'in yönetecek olmasını değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşmaya hazırlanan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler'in yönetecek olmasına yönelik soruya yanıt verdi.

Karşılaşma öncesinde hakem atamasını değerlendiren Arda Turan, saha kenarındaki tepkileri konusunda daha kontrollü olması gerekebileceğini ifade etti.

 

"İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ BİLEMİYORUM"

Arda Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim için iyi mi, kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.

PSV-Shakhtar maçını Halil Umut Meler'in yönetmesi hakkında Arda Turan:

"Benim için iyi mi, kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Yarın daha fazla dikkat edeceğim."

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