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Otomotiv
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BMW 7 Serisi baştan aşağı yenilendi! İşte, Türkiye satış fiyatı

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BMW 7 Serisi baştan aşağı yenilendi! İşte, Türkiye satış fiyatı

BMW’nin amiral gemisi 7 Serisi, NeueKlasse vizyonuyla Türkiye yollarına çıktı. Elektrikli ve mild hibrit motor seçenekleriyle gelen yeni nesilde 8K arka ekran, 700 kişiselleştirme seçeneği ve 727 kilometreye varan menzil öne çıkıyor.

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Foto - BMW 7 Serisi baştan aşağı yenilendi! İşte, Türkiye satış fiyatı

BMW, lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi 7 Serisi’ni yeni nesline taşıdı. Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulan model; değişen tasarım dili, tamamen elektrikli ve benzinli mild hibrit seçenekleri, dijital kokpiti ve arka koltukları adeta sinema salonuna dönüştüren teknolojileriyle yollara çıktı. Yeni BMW 7 Serisi’nin öne çıkan özellikleri arasında BMW İşletim Sistemi X ve sürücü odaklı tasarıma sahip BMW PanoramiciDrive’ın yanı sıra A sütunundan A sütununa ön camın genişliği boyunca uzanan projeksiyon yüzeyiyle sürüş bilgilerini sürücünün görüş alanına taşıyan BMW PanoramicVision yer alıyor. 8K çözünürlüklü TheatreScreen, 700’e varan kişiselleştirme seçeneği ve ilk kez sunulan BMW Ön Yolcu Multimedya Ekranı da modelin dikkat çeken yenilikleri arasında bulunurken, ExecutiveLounge donanımları arka koltuk konforunu yeniden tanımlıyor.

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Foto - BMW 7 Serisi baştan aşağı yenilendi! İşte, Türkiye satış fiyatı

BMW IconicGlow aydınlatmalı böbrek ızgaralar ve BMW Individual kristal farlar, otomobilin ön yüzünde bütünleşerek Yeni BMW 7 Serisi’ne görsel açıdan etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Yandan bakıldığında sadeleştirilmiş yüzeyler ve karakteristik çizgiler şık bir silüet oluştururken, arka tasarım yenilenen stopların net hatlarıyla şekilleniyor. BMW IndividualIconicGlow Kristal Ön Farlar; kristal cam öğeleri ve elmas kesimli yapıları sayesinde ışığı çok sayıda yüzeyde yansıtarak benzersiz bir görünüm sunuyor. Aynı zamanda viraj aydınlatması ve 600 metreye kadar aydınlatma menzili sağlayan matrix uzun farlarla sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Ceremonial Dinamik Zemin Aydınlatması, kapı eşiklerine entegre edilen 194 binden fazla piksele sahip LED aydınlatmaların animasyon moduna göre değişen koreografisiyle otomobile binme anını kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor. Benzinli mild hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini aynı ürün gamında sunan Yeni BMW 7 Serisi, Türkiye’de BMW 740 xDrive, BMW i7 60 xDrive ve BMW i7 M70 xDrive olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Kullanıcıların kişisel zevklerini ve karakterlerini otomobillerine yansıtabilmeleri için PureExcellence ve M Excellence olmak üzere iki farklı tasarım paketi sunuluyor.

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Foto - BMW 7 Serisi baştan aşağı yenilendi! İşte, Türkiye satış fiyatı

PureExcellence tasarım paketi; mat krom cam çıtaları, krom kapı altı çıtaları, yeni gövde renkleri ve 20 ila 22 inç aralığında jant seçenekleri ile zarafetin en saf halini temsil ediyor. İç mekânda ise aydınlatmalı kapı eşikleri, yüksek kaliteliMerino deri döşemeler ve açık gözenekli parlak ahşap/meşe kaplamalar lüks bir ambiyans yaratıyor. M Excellencetasarım paketi ise Yeni BMW 7 Serisi’nin daha dinamik ve güçlü karakterini yansıtıyor. 21 ve 22 inç jant seçeneklerine ek olarak parlak siyah cam çıtaları, parlak siyah BMW M tasarımlı ön ve arka tamponlar, arka spoiler ve mavi kaliperli M Sport fren diskleri dış tasarımda sportif görünümü güçlendiriyor. İç mekânda yer alan M tasarımlı aydınlatmalı kapı eşikleri, deri direksiyon ve karbon fiber iç kaplamalar ise otomobilin performans odaklı karakterini tamamlıyor. Yeni BMW 7 Serisi’nin içten yanmalı motor seçeneği olan Yeni BMW 740 xDrive, 3.0 litrelik mild hibrit benzinli motoruyla 400 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlarken 250 km/s maksimum hıza ulaşıyor. 540 litrelik bagaj hacmiyle günlük kullanım ve uzun yol ihtiyaçlarına da cevap vermeyi hedefliyor. Yeni BMW 740 xDrive; PureExcellence tasarım paketiyle 21.526.200 TL, sportif tasarım öğelerini öne çıkaran M Excellence paketiyle ise 22.966.800 TL liste fiyatına sahip. Geleceğin mobilite vizyonunu bugüne taşıyan tamamen elektrikli model ailesinde ise Yeni BMW i7 60 xDrive, 544 beygir güç ve 745 Nm tork sunuyor. Model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede gerçekleştirirken WLTP ölçümlerine göre 608 ila 727 kilometre arasında menzil vadediyor. 112,5 kWh net batarya kapasitesine sahip i7 60 xDrive, 250 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e 28 dakikada şarj edilebiliyor. BMW’nin verilerine göre 10 dakikalık yüksek güçlü şarj, 202 ila 252 kilometre arasında ek menzil sağlayabiliyor. Yeni BMW i7 60 xDrivePureExcellence tasarım paketiyle 14.370.400 TL, M Excellence paketiyle 15.136.900 TL fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı. Serinin performans zirvesinde ise BMW i7 M70 xDrive yer alıyor. 680 beygir güç ve 1.015 Nm maksimum tork üreten elektrikli amiral gemisi, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,8 saniyede tamamlıyor. 250 km/s maksimum hıza ulaşabilen model, 112,4 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 601 ila 686 kilometre arasında menzil sunuyor. Performansını tasarım detaylarıyla da vurgulayan BMW i7 M70 xDrive; M Sport Pro tasarım unsurlarının yanında BMW IconicGlow aydınlatmalı böbrek ızgaraları, C sütunundaki M logoları, M tasarımlı ayna kapakları ve siyah kaliperli fren diskleriyle serinin diğer üyelerinden ayrışıyor. Adaptif M Şasi Kontrol Professsional ve Launch Control gibi performans odaklı sürüş teknolojilerini de standart olarak sunan BMW i7 M70 xDrive, elektrikli mobilitenin sunduğu anlık performansı lüks sedan segmentinin konfor ve teknolojileriyle bir araya getiriyor. Yeni BMW i7 M70 xDrive modeli ise 16.000.000 TL’lik satış fiyatına sahip.

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Foto - BMW 7 Serisi baştan aşağı yenilendi! İşte, Türkiye satış fiyatı

Yeni BMW 7 Serisi, konfor ve dijital teknolojilerin yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de öne çıkıyor. Integral Aktif Direksiyon, arka tekerlekleri 3,5 dereceye varan açıyla yönlendirerek düşük hızlarda manevra kabiliyetini, yüksek hızlarda ise sürüş stabilitesini artırıyor. Park Asistanı Professional ise My BMW App üzerinden otomobilin yaklaşık 6 metre mesafeden ileri veya geri hareket ettirilmesine imkân tanıyor. Yeni BMW 7 Serisi’nin en iddialı taraflarından biri olan dijital yaşam alanı, serinin kullanım felsefesinin belirleyici unsurlarından birini oluşturuyor. Kokpit boyunca uzanan BMW PanoramicVision, sürüş bilgilerini ön camın alt bölümüne yansıtıyor. BMW 3D Head-UpDisplay ise navigasyon ve sürüş asistanı verilerini üç boyutlu ve renkli biçimde sürücünün görüş alanına taşıyor. Shy-tech tasarım felsefesi doğrultusunda yalnızca gerektiğinde aydınlanan kontrol yüzeylerine sahip yeni çok işlevli direksiyon, sürücünün gözünü yoldan ayırmadan temel işlevleri kontrol edebilmesine imkân tanıyor. Serbest kesim tasarıma sahip 17,9 inçlik Merkezi Ekran ise BMW PanoramiciDrive’ın bir diğer temel kontrol unsuru olarak konumlanıyor. Gelişmiş matrix arka aydınlatma teknolojisi sayesinde ekran, farklı ışık koşullarında parlak grafikler ve yüksek okunabilirlik sunuyor. Ön yolcu tarafında bulunan 14,6 inç boyutundaki 21:9 oranlı Full HD BMW Ön Yolcu Multimedya Ekranı, çoklu dokunma özelliğiyle kolay ve sezgisel kullanım sunarken yolculuk sırasında ön yolcuya özel eğlence ve multimedya fonksiyonlarına erişim sağlıyor. Arka koltuklarda ise Yeni BMW 7 Serisi adeta bir sinemaya dönüşüyor. BMW TheatreScreen, 31,3 inçlik panoramik 8K ekranıyla arka yolcular için sinema deneyimi sunuyor. Yeni BMW 7 Serisi’nin iç mekânında ambiyans aydınlatması ve yeni aydınlatma elemanları sürükleyici bir ışık atmosferi oluşturuyor. 1.925 watt gücündeki 36 hoparlörlü Bowers& Wilkins ses sistemi ise Dolby Atmos desteğiyle ses deneyimini üst seviyeye taşıyor. Arka koltuk yolcuları, BMW video streaming platformunun yanı sıra çeşitli eğlence ve bilgi uygulamalarına da erişebiliyor. BMW ConnectedDriveStore üzerinden kullanılabilen uygulamalara ek olarak AirConsole, geniş bir video oyunu seçeneği sunuyor. Yeni BMW 7 Serisi’nde arka yaşam alanı, modelin temel önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. ExecutiveLounge arka koltuk sistemi, özellikle uzun yolculuklarda daha geniş diz mesafesi ve kişiselleştirilebilir oturma pozisyonları sunuyor. Ön yolcu koltuğunun 110 mm ileri hareket ettirilebilmesi ve sırtlığının yatırılabilmesiyle arka bölümde daha geniş bir yaşam alanı yaratılırken, elektrikli açılır baldır ve topuk desteği de yolculuk konforunu artırıyor. Çok fonksiyonlu arka koltuklarda koltuk konumu, sırtlık açısı ve başlık ayarları elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ön ve arka koltuklarda ise yedi farklı program ve üç farklı yoğunluk seviyesi sunan masaj fonksiyonu yer alıyor. SkyLounge panoramik cam tavan, ısı ve ses yalıtımlı camlar, güneş korumalı arka camlar ve arka cam perdeleri de arka yaşam alanındaki konforu destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Otomatik Kapılar ise tüm kapıların araç içerisindeki bir düğmeyle veya araç anahtarı ve My BMW App üzerinden uzaktan açılıp kapatılmasına imkân tanıyor. Yeni BMW 7 Serisi, 700 farklı kişiselleştirme seçeneğiyle geniş bir kişiselleştirme yelpazesi sunuyor. Sade tasarım dili; deri, kumaş, ahşap, kristal cam ve metal gibi yüksek kaliteli yüzeyler ve yenilikçi detaylarla birleşerek iç mekânda seçkin bir atmosfer yaratıyor. BMW Individual kapsamında Yeni BMW 7 Serisi, ileri teknolojileri yüksek kaliteli malzeme ve işçilikle bir araya getiriyor. Dünyada bir ilk olan BMW Individual Dual-Finish seçeneği, markanın kişiselleştirme vizyonunda yeni bir dönemi temsil ediyor. BMW Individual Dual-Finish uygulamasında metalik ve mat gövde rengine sahip iki farklı yüzey, aralarında belirgin bir geçiş çizgisi olmaksızın bir araya getirilerek Yeni BMW 7 Serisi’ne özgün ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

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