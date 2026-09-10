BMW 7 Serisi baştan aşağı yenilendi! İşte, Türkiye satış fiyatı

Yeni BMW 7 Serisi, konfor ve dijital teknolojilerin yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de öne çıkıyor. Integral Aktif Direksiyon, arka tekerlekleri 3,5 dereceye varan açıyla yönlendirerek düşük hızlarda manevra kabiliyetini, yüksek hızlarda ise sürüş stabilitesini artırıyor. Park Asistanı Professional ise My BMW App üzerinden otomobilin yaklaşık 6 metre mesafeden ileri veya geri hareket ettirilmesine imkân tanıyor. Yeni BMW 7 Serisi’nin en iddialı taraflarından biri olan dijital yaşam alanı, serinin kullanım felsefesinin belirleyici unsurlarından birini oluşturuyor. Kokpit boyunca uzanan BMW PanoramicVision, sürüş bilgilerini ön camın alt bölümüne yansıtıyor. BMW 3D Head-UpDisplay ise navigasyon ve sürüş asistanı verilerini üç boyutlu ve renkli biçimde sürücünün görüş alanına taşıyor. Shy-tech tasarım felsefesi doğrultusunda yalnızca gerektiğinde aydınlanan kontrol yüzeylerine sahip yeni çok işlevli direksiyon, sürücünün gözünü yoldan ayırmadan temel işlevleri kontrol edebilmesine imkân tanıyor. Serbest kesim tasarıma sahip 17,9 inçlik Merkezi Ekran ise BMW PanoramiciDrive’ın bir diğer temel kontrol unsuru olarak konumlanıyor. Gelişmiş matrix arka aydınlatma teknolojisi sayesinde ekran, farklı ışık koşullarında parlak grafikler ve yüksek okunabilirlik sunuyor. Ön yolcu tarafında bulunan 14,6 inç boyutundaki 21:9 oranlı Full HD BMW Ön Yolcu Multimedya Ekranı, çoklu dokunma özelliğiyle kolay ve sezgisel kullanım sunarken yolculuk sırasında ön yolcuya özel eğlence ve multimedya fonksiyonlarına erişim sağlıyor. Arka koltuklarda ise Yeni BMW 7 Serisi adeta bir sinemaya dönüşüyor. BMW TheatreScreen, 31,3 inçlik panoramik 8K ekranıyla arka yolcular için sinema deneyimi sunuyor. Yeni BMW 7 Serisi’nin iç mekânında ambiyans aydınlatması ve yeni aydınlatma elemanları sürükleyici bir ışık atmosferi oluşturuyor. 1.925 watt gücündeki 36 hoparlörlü Bowers& Wilkins ses sistemi ise Dolby Atmos desteğiyle ses deneyimini üst seviyeye taşıyor. Arka koltuk yolcuları, BMW video streaming platformunun yanı sıra çeşitli eğlence ve bilgi uygulamalarına da erişebiliyor. BMW ConnectedDriveStore üzerinden kullanılabilen uygulamalara ek olarak AirConsole, geniş bir video oyunu seçeneği sunuyor. Yeni BMW 7 Serisi’nde arka yaşam alanı, modelin temel önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. ExecutiveLounge arka koltuk sistemi, özellikle uzun yolculuklarda daha geniş diz mesafesi ve kişiselleştirilebilir oturma pozisyonları sunuyor. Ön yolcu koltuğunun 110 mm ileri hareket ettirilebilmesi ve sırtlığının yatırılabilmesiyle arka bölümde daha geniş bir yaşam alanı yaratılırken, elektrikli açılır baldır ve topuk desteği de yolculuk konforunu artırıyor. Çok fonksiyonlu arka koltuklarda koltuk konumu, sırtlık açısı ve başlık ayarları elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ön ve arka koltuklarda ise yedi farklı program ve üç farklı yoğunluk seviyesi sunan masaj fonksiyonu yer alıyor. SkyLounge panoramik cam tavan, ısı ve ses yalıtımlı camlar, güneş korumalı arka camlar ve arka cam perdeleri de arka yaşam alanındaki konforu destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Otomatik Kapılar ise tüm kapıların araç içerisindeki bir düğmeyle veya araç anahtarı ve My BMW App üzerinden uzaktan açılıp kapatılmasına imkân tanıyor. Yeni BMW 7 Serisi, 700 farklı kişiselleştirme seçeneğiyle geniş bir kişiselleştirme yelpazesi sunuyor. Sade tasarım dili; deri, kumaş, ahşap, kristal cam ve metal gibi yüksek kaliteli yüzeyler ve yenilikçi detaylarla birleşerek iç mekânda seçkin bir atmosfer yaratıyor. BMW Individual kapsamında Yeni BMW 7 Serisi, ileri teknolojileri yüksek kaliteli malzeme ve işçilikle bir araya getiriyor. Dünyada bir ilk olan BMW Individual Dual-Finish seçeneği, markanın kişiselleştirme vizyonunda yeni bir dönemi temsil ediyor. BMW Individual Dual-Finish uygulamasında metalik ve mat gövde rengine sahip iki farklı yüzey, aralarında belirgin bir geçiş çizgisi olmaksızın bir araya getirilerek Yeni BMW 7 Serisi’ne özgün ve zarif bir görünüm kazandırıyor.