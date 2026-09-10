Karahasanoğlu iki yüzlülüğü böyle ortaya koydu

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında PISA sonuçları üzerinden eğitim sistemini ve medyanın verilere yaklaşımını ele aldı.

Türkiye’nin tek bir sınav veya dönemsel sonuç üzerinden başarılı ya da başarısız ilan edilmesine karşı olduğunu belirten Karahasanoğlu, asıl bakılması gereken noktanın uzun vadeli gelişim olduğunu ifade etti.

PISA'DAKİ YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

Karahasanoğlu, açıklanan sonuçların Türkiye’nin 2015’ten bu yana devam eden yükseliş eğilimini güçlendirdiğine işaret ederek; fen, okuma ve matematik alanlarındaki puan artışlarını hatırlattı.

Asgari yeterlilik düzeyine ulaşan öğrenci oranlarının da yükseldiğini belirten Karahasanoğlu, geçmişte olumsuz PISA sonuçlarını Türkiye’deki eğitimin başarısızlığının kanıtı olarak sunanların bugünkü iyileşmeye aynı şekilde yaklaşmadığını yazdı.

CUMHURİYET'İN BAŞLIĞINA TEPKİ

Cumhuriyet gazetesinin sonuçları “10 çocuktan 3,6’sı 4 işlem yapamadı” başlığıyla duyurmasını eleştiren Karahasanoğlu, daha önce bu oranın daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Karahasanoğlu, başarısızlık oranındaki düşüşün görmezden gelinemeyeceğini belirterek, sonuçların “tartışmalı başarı” şeklinde sunulmasını çelişkili bulduğunu ifade etti.

“PISA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Karahasanoğlu yazısının devamında ise PISA başarısının tek başına Türkiye’deki eğitimin seviyesini ölçmeye yetmeyeceğinin altını çizdi.

Eğitimde teknik bilgi kadar saygı, sevgi, merhamet ve vicdanın da çocuklara kazandırılması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, okuyucularına ile önemli detaylar paylaştı.

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