  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzündeki Truva atı: Pentagon’un ‘kanlı kamuflaj’ dosyası Üniversitelere Cuma namazı uyarısı! Akit yazdı YÖK harekete geçti DEM'li Belediyelerin emekçi oyunu Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Trump’tan sürpriz hamle: Machado Beyaz Saray’a geliyor "Kapalı askeri bölge" ilan edildi! Suriye ordusundan sivillere çağrı: Bu bölgeden uzak durun ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada? AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: CHP intihar ediyor “Az çocuk” beka sorunu Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu
Dünya İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!
Dünya

İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!

Terör devleti İsrail’in Parlamentosunda konuşan Dürzi Milletvekili Akram Hasson, Suriye’de Şara yönetimini ortadan kaldırıp Kürt devleti kurulmasını istedi. Hasson “Kürtlere borçluyuz” dedi.

Hasson, uluslararası toplumu ve İsrail’i “bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına destek vermeye” çağırdı.

Terörist İsrail’in Dürzi vekili Akram Hasson, İsrail Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu ve İsrail’i “bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına destek vermeye” çağırdı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı hedef alan Hasson, Şam’daki mevcut yönetimin “müzakere edilecek bir taraf olmadığını” söyledi.

İSRAİL’İN KATLETTİĞİ 30 BİN ÇOCUĞU UNUTTU

İsrail’in 2 yıl içinde resmi olarak 30 bin çocuğu katlettiğini görmezden gelen Hasson, Suriye öldürülen Kürt çocukları umurundaymış gibi "DEAŞ zihniyetindeki Şara rejimi tamamen ortadan kaldırılmalı ve onunla her türlü müzakere reddedilmelidir. Ezidilere, Hristiyanlara, Alevilere, Dürzilere ve bugün de Kürtlere karşı işlediği suçlar cezasız kalamaz. Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden gelen haberler dehşet verici. Halep’te Kürtlere saldırıyorlar; onları katlediyorlar, tecavüz ediyorlar ve çocukları öldürüyorlar” ifadelerini kullandı.

KÜRTLERE BORÇLUYUZ

Kürtler ile Yahudilerin arasında tarihsel bir kader birliği olduğunu ileri süren Dürzi Hasson, "Kürtler, 7 Ekim saldırıları sırasında ve sonrasında İsrail Devleti’ni gururla destekledi. Bizim, Ortadoğu’daki onlara yardım edebilecek tek güç olduğumuza inanıyorlar. Biz de onlara borçluyuz. Suriye’deki kaosun sona ermesi için tek kalıcı çözüm Kürtlerin kendi devletine kavuşmasıdır. Kürtlere her türlü desteği vermeli ve onlara bağımsız, güvenli bir devlet kurma fırsatı sunmalıyız ve hemen arkasında İsrail ile bir Kürt devleti arasında tam diplomatik ilişkiler kurmalıyız” dedi.

İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti
İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti

Dünya

İsrail destekli milisler Gazze'de Hamas'ın üst düzey ismini şehid etti

Yahudi Profesör Mearsheimer: 'İsrail Dünyayı İran’la Uyutup Filistin’i yok ediyor'
Yahudi Profesör Mearsheimer: 'İsrail Dünyayı İran’la Uyutup Filistin’i yok ediyor'

Dünya

Yahudi Profesör Mearsheimer: 'İsrail Dünyayı İran’la Uyutup Filistin’i yok ediyor'

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

PKK/SDG’nin karargah yaptığı camide ilk ezan! Önce terörden sonra pislikten temizlendi
PKK/SDG’nin karargah yaptığı camide ilk ezan! Önce terörden sonra pislikten temizlendi

Gündem

PKK/SDG’nin karargah yaptığı camide ilk ezan! Önce terörden sonra pislikten temizlendi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BU DURZÜ KÜRT KÖKENLİ

Bu zat İsrail köpeği kürdistan kurmak istemesi kürt kökenli oldu için normal . FAKAT TÜRKİYEDE BU TÜR BİR EYLEM YAPILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ BURASI NE IRAK NE SURİYE . KÜRTLER KARDEŞ Mİ YOKSA ERMENİ İSRAİL UŞAĞI MI BUNU BİZE GÖSTERSİNLER . KÜRDİSTAN DENEK İSRAİL DEMEK . MEKANIN CENNET OLSUN RAMAZAN HOCA VE YASİN BÖRÜ BİZE SİZİN GİBİ KÜRT KARDEŞLER YETER .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23