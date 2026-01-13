İsrailli terörist ağzındaki baklayı çıkardı: Kürtlere borçluyuz! Şara’yı ortadan kaldırıp Kürt devleti kuralım!

Hasson, uluslararası toplumu ve İsrail’i “bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına destek vermeye” çağırdı.

Terörist İsrail’in Dürzi vekili Akram Hasson, İsrail Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu ve İsrail’i “bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına destek vermeye” çağırdı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı hedef alan Hasson, Şam’daki mevcut yönetimin “müzakere edilecek bir taraf olmadığını” söyledi.

İSRAİL’İN KATLETTİĞİ 30 BİN ÇOCUĞU UNUTTU

İsrail’in 2 yıl içinde resmi olarak 30 bin çocuğu katlettiğini görmezden gelen Hasson, Suriye öldürülen Kürt çocukları umurundaymış gibi "DEAŞ zihniyetindeki Şara rejimi tamamen ortadan kaldırılmalı ve onunla her türlü müzakere reddedilmelidir. Ezidilere, Hristiyanlara, Alevilere, Dürzilere ve bugün de Kürtlere karşı işlediği suçlar cezasız kalamaz. Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden gelen haberler dehşet verici. Halep’te Kürtlere saldırıyorlar; onları katlediyorlar, tecavüz ediyorlar ve çocukları öldürüyorlar” ifadelerini kullandı.

KÜRTLERE BORÇLUYUZ

Kürtler ile Yahudilerin arasında tarihsel bir kader birliği olduğunu ileri süren Dürzi Hasson, "Kürtler, 7 Ekim saldırıları sırasında ve sonrasında İsrail Devleti’ni gururla destekledi. Bizim, Ortadoğu’daki onlara yardım edebilecek tek güç olduğumuza inanıyorlar. Biz de onlara borçluyuz. Suriye’deki kaosun sona ermesi için tek kalıcı çözüm Kürtlerin kendi devletine kavuşmasıdır. Kürtlere her türlü desteği vermeli ve onlara bağımsız, güvenli bir devlet kurma fırsatı sunmalıyız ve hemen arkasında İsrail ile bir Kürt devleti arasında tam diplomatik ilişkiler kurmalıyız” dedi.