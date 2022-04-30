İsrailli işgalciler, çobanlara saldırdı: 2 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir grup Yahudi işgalcinin Filistinli çobanlara saldırması üzerine 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

El Halil'in güneyindeki "Koruma ve Direnme Komiteleri" Koordinatörü Fuad el-Umur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi işgalcilerin güneydeki Es-Semu beldesinde kendi arazilerinde hayvanlarını otlatan çobanlara saldırdığını söyledi.

İşgalcilerin, çobanların üzerine köpekleri saldığını ve ikisinin yaralanmasına neden olduğunu kaydeden Umur, yaralanan 2 Filistinlinin Semu'daki bir kliniğe kaldırıldığını kaydetti.

Umur, terörist İsrail polisinin saldırının yaşandığı yere geldiğini ancak işgalciler yerine Filistinlilere destek veren bir yabancıyı gözaltına aldığını bildirdi.