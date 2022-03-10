İsrailli haham, 'yeni dünya düzeni'ni açıkladı!

Bir Twitter kullanıcısı kendi hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. Videoda Haredi İsrail Hahamı olan Amnon Yitzhak, küresel aklın yaptığı planlar üzerine çok ciddi iddialarda bulundu.

Özellikle Covid-19, 5G, LGBT lobisi, yapay et gibi konular üzerine açıklamalar yapan Amnon Yitzhak, Siyonizm'in 2030 hedefini açıkladı.

Yahudilerin İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında kamuoyu önünde konuşarak daha dindar veya gözlemci olmalarına yardımcı olmaya odaklanan faaliyetlerde ve derslerini çeşitli medyada ve internette dağıtan 'Shofar' organizasyonunda yer almaktadır.