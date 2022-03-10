İsrailli haham, 'yeni dünya düzeni'ni açıkladı!
Bir Haredi İsrail Hahamı olan Amnon Yitzhak özellikle küresel sermayenin dünya üzerindeki planları üzerine; Covid-19, 5G, LGBT lobisi, yapay et gibi konular tartışma konusu olmuş, sayıları az da olsa Türkiye'de de bu olayları gündeme getirilmişti. Haham Yitzhak ise videosunda bu gelişmelere değinerek, Siyonizm'in 2030 hedefini açıkladı.
Bir Twitter kullanıcısı kendi hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti.
Paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. Videoda Haredi İsrail Hahamı olan Amnon Yitzhak, küresel aklın yaptığı planlar üzerine çok ciddi iddialarda bulundu.
Özellikle Covid-19, 5G, LGBT lobisi, yapay et gibi konular üzerine açıklamalar yapan Amnon Yitzhak, Siyonizm'in 2030 hedefini açıkladı.
Yahudilerin İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında kamuoyu önünde konuşarak daha dindar veya gözlemci olmalarına yardımcı olmaya odaklanan faaliyetlerde ve derslerini çeşitli medyada ve internette dağıtan 'Shofar' organizasyonunda yer almaktadır.