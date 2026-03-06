İsrailli gazeteciden şok itiraf: ABD ve İsrail bu savaşı çoktan kaybetti!

Siyonist rejimin ve hamisi ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında 4 gün geride kalırken, sahadan gelen bilgiler işgalci güçlerin büyük bir çıkmaza girdiğini gösteriyor. Dünyanın en saygın Yahudi figürlerinden biri olarak kabul edilen gazeteci Alon Mizrahi, sosyal medya ve uluslararası kamuoyunda bomba etkisi yaratan analizinde, ABD’nin Pearl Harbor’dan bu yana en büyük yıkımı yaşadığını iddia etti.

"Trilyonlarca dolarlık tesisler çöp oldu"

Mizrahi, onlarca yıldır Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’da inşa edilen devasa Amerikan askeri tesislerinin imha edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İran, Amerikan üslerini o kadar kapsamlı ve kararlı bir şekilde yok ediyor ki, 30 yılı aşkın süredir yapılan trilyonlarca dolarlık askeri harcama boşa gitti. Radarlar bir anda yok ediliyor, üsler terk ediliyor ve yakılıyor. ABD tarihinde böyle bir yıkım görmedi."

Savaşın gerçekleri sansürleniyor mu?

Haber akışındaki sessizliğe dikkat çeken İsrailli gazeteci, Pentagon’un büyük bir sansür uyguladığını ileri sürdü. 35 yıl önceki Irak savaşında her gece görüntüler izlendiğini hatırlatan Mizrahi, "Şimdi ise neredeyse hiç video göremiyoruz. Nerede o İran semalarında uçan Amerikan uçaklarının görüntüleri? Hiçbir işaret yok! ABD üstünlüğünü tamamen kaybetti" ifadelerini kullandı.

"İran onları yutar!"

Trump yönetiminin "Hürmüz Boğazı’na refakat gemisi gönderme" ve "milis güçlerle işgal" fikirlerini "saçmalık" olarak niteleyen Mizrahi, acı gerçeği şu sözlerle özetledi: "İran haritasını hiç görmemişler! 100 bin kişilik güç bile gönderilse İran onları yutar. Askeri altyapı yerin derinliklerinde ve ne Amerikalıların ne de İsraillilerin oraya ulaşma şansı var. Bu savaş bittiğinde ABD asla Batı Asya’ya geri dönemeyecek. Orta Doğu’da Amerikan varlığı kalmayacak."