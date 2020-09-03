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Dünya İsrailli eski vekilden Mescid-i Aksa'da provokasyon!
Dünya

İsrailli eski vekilden Mescid-i Aksa'da provokasyon!

İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'da Yahudiliğin sembollerinden 'şofar' ismi verilen borunun sesini açarak yeni bir provokasyona daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:51:00 -
İsrailli eski vekilden Mescid-i Aksa'da provokasyon!

Terör ve işgal devleti İsrail'in aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, Yahudiliğin sembollerinden olan 'şofar' isimli borunun sesini açarak yeni bir provokasyon daha yaptı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınları teşvik eden kişilerin başında gelen Yehuda Glick, Harem-i Şerif'te kaydettiği kışkırtıcı görüntüyü bir de sosyal medya hesabından paylaşma cüretinde bulundu.

Yahudiliğin sembollerinden olan şofarı Mescid-i Aksa'ya sokmalarına müsade edilmediğini belirten İsrailli eski vekil Glick, cep telefonundan şofar sesi açıp Harem-i Şerif'te çaldı.

Terörist İsrail polisinin ise bu tahrik edici olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

Glick, şofarı üflemelerine müsade edilinceye kadar durmayacakları şeklinde de küstah bir açıklamada bulundu.

İsmi sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar ile anılan Haham Glick, işgalci İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olarak bir müddet parlamentoda görev yapmıştı.

Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin beraberinde medreseler, müze ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğunu iddia ederek kazı çalışmaları yürütüyor. Yahudiler, Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakları olduğunu ileri sürüyor.

Şofar nedir?

Yahudilik'te Yom Kipur ve Roşaşana bayramlarında çalınan koç veya keçi boynuzundan yapılan boruya şofar denilmektedir.

 

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