İsrailli eski vekilden Mescid-i Aksa'da provokasyon!
İsrailli eski milletvekili Haham Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'da Yahudiliğin sembollerinden 'şofar' ismi verilen borunun sesini açarak yeni bir provokasyona daha imza attı.
Terör ve işgal devleti İsrail'in aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, Yahudiliğin sembollerinden olan 'şofar' isimli borunun sesini açarak yeni bir provokasyon daha yaptı.
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınları teşvik eden kişilerin başında gelen Yehuda Glick, Harem-i Şerif'te kaydettiği kışkırtıcı görüntüyü bir de sosyal medya hesabından paylaşma cüretinde bulundu.
Yahudiliğin sembollerinden olan şofarı Mescid-i Aksa'ya sokmalarına müsade edilmediğini belirten İsrailli eski vekil Glick, cep telefonundan şofar sesi açıp Harem-i Şerif'te çaldı.
Terörist İsrail polisinin ise bu tahrik edici olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.
Glick, şofarı üflemelerine müsade edilinceye kadar durmayacakları şeklinde de küstah bir açıklamada bulundu.
İsmi sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar ile anılan Haham Glick, işgalci İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olarak bir müddet parlamentoda görev yapmıştı.
Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin beraberinde medreseler, müze ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğunu iddia ederek kazı çalışmaları yürütüyor. Yahudiler, Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakları olduğunu ileri sürüyor.
Şofar nedir?
Yahudilik'te Yom Kipur ve Roşaşana bayramlarında çalınan koç veya keçi boynuzundan yapılan boruya şofar denilmektedir.