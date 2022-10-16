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Dünya İsrail'in zulmü müslümanlar sessiz kaldıkça daha da artıyor! 164 Filistinli ailenin evlerine gitmesini yasakladı!
Dünya

İsrail'in zulmü müslümanlar sessiz kaldıkça daha da artıyor! 164 Filistinli ailenin evlerine gitmesini yasakladı!

Siyonist rejim Nablus'ta 164 Filistinli ailenin giriş iznini iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:27:00 -
İsrail'in zulmü müslümanlar sessiz kaldıkça daha da artıyor! 164 Filistinli ailenin evlerine gitmesini yasakladı!

Siyonist rejim Nablus'ta 164 Filistinli ailenin giriş iznini iptal etti.

Siyonist orduya bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sözde Savunma Bakanlığı'nda yapılan değerlendirmenin ardından Nablus'ta 164 ailenin üyelerinde "terör örgütü mensupları olduğu" gerekçesiyle işgal altındaki topraklara giriş izinleri iptal edildi.

Açıklamada, COGAT'ın geçen yıl boyunca işgalcilere saldırı düzenleyen Filistinlilerin ailelerinden 2 bin 500'den fazla kişinin İsrail'e giriş izninin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

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