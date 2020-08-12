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İsrail'in Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürmesine Hamas'tan tepki

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: - "İşgalcilerin avlanma mesafesini düşürmesi, Gazze Şeridi'nin içinden geçtiği insani krizi büyütecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 23:46:20 -
İsrail'in Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürmesine Hamas'tan tepki

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmesinin, bölgedeki insani krizi şiddetlendireceği uyarısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, kararlarının yansımalarından sorumlu olduğunu belirterek, "İşgalcilerin avlanma mesafesini düşürmesi, Gazze Şeridi'nin içinden geçtiği insani krizi büyütecektir." dedi.

Kasım, İsrail'in gerginliği tırmandıran bu adımlarının, Gazze halkının ablukayı kırma ve onurlu bir yaşam hakkı elde etme mücadelesini durduramayacağını ifade etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüştü.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi’nden son günlerde gönderilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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