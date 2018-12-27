İsrail'i Türkiye korkusu sardı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın uzay çalışmaları sonusunda bölgesel lider olmaya hazırlandığını söyleyen İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, 'Türkiye, 10 yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir' dedi.

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Join Jerusalem Post gazetesine Türkiye ve Ortadoğu'nun uzay konusunda attığı adımlara ilişkin dikkat çeken ve merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

"Bölgesel lider olabilirler"

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın uzay çalışmaları konusunda bölgesel lider olmaya hazırlandığını ifade etti.

"Yarışa Türkiye de dahil oldu"

Bir uyduyu fırlatma yeteneğini geliştirmenin aşırı derecede zor ve pahalı oduğunu vurgulayan Tal Inbar, İsrail, 30 yıl önce kendi uydusunu başlatan ilk bölge ülkesiyken bu yarışa Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğunu açıkladı.

"Önemli bir güç oldular"

Inbar, Türkiye'nin uzay çalışmaları konusunda iz bırakabileceğine inandığını ifade etti. Başkan Erdoğan tarafından Türkiye'nin "Ulusal uzay ajansı"nın resmen açıkladığını söyleyen Inbar, "Ankara zaten uydu kurma yeteneğine sahip olduğundan, hükümetten ve bütçeden yeterli şekilde desteklenirse önümüzdeki on yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir” dedi.