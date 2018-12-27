0553 313 94 23

İsrail'i Türkiye korkusu sardı

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Türkiye ve Ortadoğu'nun uzay konusunda attığı adımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "'Türkiye, 10 yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir" dedi.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:16
İsrail'i Türkiye korkusu sardı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın uzay çalışmaları sonusunda bölgesel lider olmaya hazırlandığını söyleyen İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, 'Türkiye, 10 yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir' dedi.

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Join Jerusalem Post gazetesine Türkiye ve Ortadoğu'nun uzay konusunda attığı adımlara ilişkin dikkat çeken ve merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

"Bölgesel lider olabilirler"

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın uzay çalışmaları konusunda bölgesel lider olmaya hazırlandığını ifade etti.

"Yarışa Türkiye de dahil oldu"

Bir uyduyu fırlatma yeteneğini geliştirmenin aşırı derecede zor ve pahalı oduğunu vurgulayan Tal Inbar, İsrail, 30 yıl önce kendi uydusunu başlatan ilk bölge ülkesiyken bu yarışa Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğunu açıkladı.

"Önemli bir güç oldular"

Inbar, Türkiye'nin uzay çalışmaları konusunda iz bırakabileceğine inandığını ifade etti. Başkan Erdoğan tarafından Türkiye'nin "Ulusal uzay ajansı"nın resmen açıkladığını söyleyen Inbar, "Ankara zaten uydu kurma yeteneğine sahip olduğundan, hükümetten ve bütçeden yeterli şekilde desteklenirse önümüzdeki on yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:16
  1. Ankara
  2. İsrail
  3. Türkiye
  4. İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiyopya yaklaşık 45 bin kaçak vatandaşını ülkeye getirdi
    1. Etiyopya yaklaşık 45 bin kaçak..
    2. Tunceli'de kar yağışı ve tipi
    3. Adı: Lenfoma
    4. Çelebi, Hindistan'daki iştiraki..
    5. Savunma sanayiinde büyük başarı! İlk..
    6. Stajyer Edanur, yemekhanede kolunu..
    7. Çilek kurdeşen yapabilir
    8. Iraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    10. Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda..
    11. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    12. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    13. Aşırı yağış nedeniyle evin duvarı..
    14. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    15. Milli İHA ANKA yerli motorla ilk..
    16. "Öğretmenlik sınavı"na iki yeni branş..
    17. Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef..
    18. Kars'tan bir tabur komando..
    19. BDDK, bankacılık sektörünün güçlü..
    20. İsrail'i Türkiye korkusu sardı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi