İsrail'i sarsacak normalleşme açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile normalleşme adımı sonrası bazı ülkelerin de Tel Aviv yönetimi ile ilişkileri düzelteceği konuşuluyor. Bunlardan birisi olan Irak’tan ise çıkan iddialara ilişkin bir açıklama geldi.

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, İsrail ile normalleşmenin mümkün olup olmadığını açıkladı.

Bağdat’ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Talal, ülke yasalarının İsrail ile normalleşmeyi yasakladığını belirterek, ‘Bu gerçeği hem hükümet hem de halk net bir şekilde biliyor’ dedi.

Filistin davasını satan Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkileri yeniden düzeltme adımını da yorumlayan Talal, ‘Irak bu duruma müdahil değil. Çünkü BAE’nin içişleri’ ifadelerini kullandı.