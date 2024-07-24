İsrail’i boykotta maalesef İspanya kadar olamadık

İspanya halkı İsrail’e yapılan boykotu çoluk çocuk demeden uygulamaya devam ediyor. İspanya'da marketlerde satılan İsrail menşeli mangolar, fotoğrafta görüldüğü gibi boykotun etkisiyle raflarda kaldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarına tepki gösteren İspanyol vatandaşları, market raflarında İsrail mangolarını görmezden gelerek boykota güçlü bir destek verdi. Fotoğrafta da görüldüğü gibi, İsrail mangolarının olduğu bölüm tamamen doluyken, İspanya'dan gelen mangoların satıldığı bölüm tamamen boşalmış durumda. Üstelik İsrail meyvesinin fiyatının İspanyol meyvesine göre yarı yarıya düşük olmasına rağmen.

Türkiye’de de İsrail mallarına yönelik boykot devam ediyor. Ancak durum hiç de İspanya’daki kadar iyi görünmüyor.



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Katil İsrail üretimi olan Coca Cola boykotu buna bir örnek. Yapılan o kadar çağrılara rağmen boykot amacına ulaşmamış gibi duruyor. CocaCola hala raflarda fiyatının artmasına rağmen satışları maalesef devam ediyor.

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e karşı yürütülen boykot hareketi Türkiye’de de devam ediyor. Halk nezdinde bir nebze karşılık görse de İsrail ürünlerine yönelik boykot hareketine Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde uyulmadığı görüldü. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğraflarda İsrail malı Coca-Cola'nın raflarda yer aldığı görülürken; 'yerli ve milli ürün' misyonuna ters düşen Tarım Kredi büyük tepki çekti.