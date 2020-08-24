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Dünya İsrail'e kapıyı kapadı: Reddediyoruz
Dünya

İsrail'e kapıyı kapadı: Reddediyoruz

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, onurlu bir duruş sergileyerek siyonist İsrail ile İslam dünyasının yüzkarası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:58:00 -
İsrail'e kapıyı kapadı: Reddediyoruz

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Filistin halkının haklarına yapılan saldırının Fas'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirterek ülkesinin İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

Osmani ayrıca Siyonist oluşumla yapılacak tüm normalleşme çalışmalarına da karşı olduklarını ifade etti. Fas'ın Filistin'in yanında durmaya devam edeceğini belirten Osmani, bölgeyi Yahudileştirme çabalarına, Filistinlilerin ve Kudüslülerin haklarının ihlal edilmesine, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İslami kimliğinin yok edilmeye çalışılmasına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Bu konuda verilen her türlü tavizin Fas tarafından reddedildiğini vurgulayan Osmani, İslam dünyasının, ilk kıble olması sebebiyle Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü savunması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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