  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KYB Başkanı Talabani Amerikan kanalına konuştu! Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur 2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor” Askeri hedefler ve enerji altyapısı vuruldu Terör saldırısına füzeli cevap Toplumsal güven çöküyor! Peki sebebi ne? Uzman isim Akit'e anlattı: Dört ana damar koptu Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması! Hem ekonomiye hem geleceğe yatırım: Plastik poşet uygulaması meyve verdi 6 bin 668 sivil hedef bombalamışlar Çocuk katilleri tescillendi Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Görüşmede hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Neçirvan Barzani "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün
Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

Gündem

Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün

Erdoğan, Bayramov'u kabul etti
Erdoğan, Bayramov'u kabul etti

Gündem

Erdoğan, Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23