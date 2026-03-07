  • İSTANBUL
Dehşet anları kamerada! Tırın altında metrelerce sürüklendi
Yaşam

Dehşet anları kamerada! Tırın altında metrelerce sürüklendi

Yeniakit Publisher
IHA

İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında sürüklenen kadın yaralanırken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.Halkalı Merkez Mahallesi Gümrük Yolu üzerinde yaşandı. Süratli bir şekilde seyreden tır, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında sürüklenen kadın ise çaresizce kurtulmayı bekledi. Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlar tarafından tırın altından çıkarılan yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza çevrede korku ve paniğe yol açarken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yaralı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

Kaza anında gürültüyü duyarak dükkanından çıktığını söyleyen Levent Kılıçaslan isimli vatandaş, "İçeride çalışırken bir anda çok büyük bir gürültü, bir fren sesi duyduk. Çıktığımızda zaten kadın üç metre falan sürüklenmişti tırın altında. Ambulans geldikten sonra hemen hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu

