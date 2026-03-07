  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İsrail'e uyku haram! Yeni saldırı resmen başladı
Dünya

İsrail'e uyku haram! Yeni saldırı resmen başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'e uyku haram! Yeni saldırı resmen başladı

Kandan beslenen terörist İsrail ordusu, İran'dan yeni misilleme saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırı düzenlediği İran’dan yeni bir füze saldırısının başladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan yapılan misillemeyi engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

 

Saldırının hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkati çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Başkent Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenlerin çalmasının ardından Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

