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Gündem ‘İsrail’e asker olanlar vatandaşlıktan atılsın’ teklifi! Yeniden Refah ve Saadet Partisi sınıfta kaldı
Gündem

‘İsrail’e asker olanlar vatandaşlıktan atılsın’ teklifi! Yeniden Refah ve Saadet Partisi sınıfta kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 16:09:00 -

HÜDA PAR, Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el konulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklif sonrası kendilerini 'Milli Görüşçü' olarak nitelendiren Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi, kafalarını kuma gömdü. Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gazze’deki mazlumlara yönelik soykırımı devam ederken HÜDA PAR, Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el konulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Kanun teklifine göre, hem Türkiye hem İsrail vatandaşı olup şu anda İsrail saflarında savaşanların vatandaşlıktan çıkarılarak cezalandırılmaları öngörülüyor.

"Oy birliğiyle kabul edilmesini bekliyoruz"

Akit’e özel açıklamada bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek olan kanun teklifine bütün partilerin destek vermesini hatta kanun teklifinin Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmesini beklediklerini söylemişti.

Yeniden Refah ve Saadet Partisi sınıfta kaldı

HÜDA PAR'ın teklifi sonrası kendilerini 'Milli Görüşçü' olarak nitelendiren Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi, kafalarını kuma gömdü.

Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Fatih Erbakan sabah Halk TV'ye çıkmış AK Parti'nin seçim kaybetmesini yorumluyor. 

Ama seçimden önce Fatih Erbakan, 'İsrail Filistinlileri katlediyor' diyordu.

Şimdi katletmiyor mu? Halk TV'ye çıkmışsın... Ne AK Parti'sini konuşuyorsun. Anlatsana İsrail'in zulmünü. Anlat bakalım seni 1 dakika konuşturuyorlar mı?"

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Akit’e konuştu! İsrail’e asker olanlar vatandaşlıktan atılsın
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