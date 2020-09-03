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Dünya 'İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı' iddiası
Dünya

'İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı' iddiası

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'deki askeri üsse hava saldırısı yaptığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 00:27:00 -
'İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı' iddiası

Beşşar Esed rejimi, terör ve işgal devleti İsrail'in, Suriye'nin Humus kentindeki T4 askeri üssüne hava saldırısı yaptığını iddia etti.

Haberi, Esed rejiminin haber ajansı SANA duyurdu.

'Saldırı Tenef bölgesinden yapıldı' iddiası

Askeri kaynağa dayandırıldığı belirtilen haberde, terörist İsrail uçaklarının saldırıyı Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesinden yaptığı belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

T4 askeri üssünün bulunduğu bölgede Beşşar Esed rejiminin ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle de Lübnan Hizbullahı unsurlarının yer aldığı belirtiliyor.

Bir diğer saldırıda rejimden ölü ve yaralılar olduğu iddia edilmişti

Beşşar Esed rejimi 31 Ağustos tarihinde de İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırısı yaptığını öne sürmüştü. İsrail'in saldırısı sonucunu 2 rejim unsurunun öldüğü, 7'sinin ise yaralandığı ileri iddia edilmişti. Ayrıca saldırıda maddi hasarın da meydana geldiği ifade edilmişti.

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Şam'ın güneyinde Beşşar Esed rejimi ordusu hedeflerine hava saldırısı yaptğını duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı yıl olan 2011'den beri Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Esed rejimine ait askeri noktalara saldırıyor.

 

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