İsrail’den şaşırtan yatırım! İHA Sinyal İstihbaratı Sistemi ihracatı milyonlarca dolar diyerek duyurdu! Yapıldı

İsrailli ELTA Systems şirketi, sinyal istihbaratı (SIGINT) ihracatı için 100 milyon dolar değerinde bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

İsrailli ELTA Systems şirketi, sinyal istihbaratı (SIGINT) ihracatı için 100 milyon dolar değerinde bir ihracat sözleşmesi imzaladı. srael Aerospace Industries (IAI), savunma elektroniği iştiraki ELTA Systems aracılığıyla uluslararası bir müşteriye havadan Sinyal İstihbaratı (SIGINT) çözümleri sağlamak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sistemin teslimatı ve bakımı da dahil olmak üzere sözleşme büyüklüğü, 100 milyon doları aşacak.

Sözleşme kapsamında ELTA, hem insanlı hem de insansız hava aracı platformlarına kurulmak üzere SIGINT sistemleri ve havadan haberleşme süitleri sağlayacak. SIGINT yetenekleri, modern, yoğun iletişim ve elektronik ortamların zorluklarıyla başa çıkmak, karmaşık sinyal formatlarını analiz etmek ve zaman açısından kritik istihbarat sağlayan gerçek zamanlı bir Elektronik Savaş Düzeni (EOB) oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu sistemler, müşteriye geniş bir coğrafi alanda iletişim ve düşman faaliyetleri hakkında sürekli ve ayrıntılı istihbarat sağlayacak.

Türkiye de çeşitli hava platformları aracılığıyla etkin bir ‘havadan sinyal istihbaratı’ kabiliyetine sahip.

Sinyal İstihbaratı (SIGINT) Nedir?

Sinyal istihbaratı (SIGINT), elektronik iletişim sistemlerinden veya elektronik sinyallerden elde edilen istihbarat bilgileridir. Bu tür istihbarat, düşman ülkelerin veya örgütlerin niyetlerini, kabiliyetlerini, planlarını ve diğer önemli bilgilerini anlamak için kullanılır.

SavunmaSanayiST' aktardığı haberde: SIGINT, elektronik iletişim kanallarından gelen sinyalleri yakalar, analiz eder ve değerlendirir. Bu sinyaller; radyo, televizyon, cep telefonu, uydu iletişimi, internet trafiği ve diğer kablosuz iletişim sistemleri gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir. Bu bilgiler, düşmanların veya hedef alınan kişilerin iletişim içeriği, konumları, kimlikleri ve diğer önemli ayrıntılar hakkında bilgi sağlar. Genellikle askeri ve istihbarat kurumları tarafından kullanılır, ancak aynı zamanda siber güvenlik, terörle mücadele ve suçla mücadele gibi alanlarda da önemli bir rol oynar. Bu tür istihbarat, düşmanların iletişim ağlarını ve altyapılarını hedef alarak savunma ve saldırı maksatlı kullanılabilir.

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Bu alanda istihbaratın toplanması ve analizi genellikle gelişmiş teknikler ve özel ekipmanlar gerektirir. Bu süreçte, elektronik sinyallerin yakalanması, deşifre edilmesi, iletişim trafiğinin analizi ve verilerin istihbarat değerinin belirlenmesi gibi adımlar izlenir. Bu süreçte, büyük miktarda veri toplanır, filtrelenir ve değerlendirilir.

Özetlemek gerekirse, sinyal istihbaratı elektronik iletişim sistemlerinden gelen sinyallerin yakalanması, analizi ve değerlendirilmesiyle elde edilen bilgilere dayanan bir istihbarat türüdür. Bu istihbarat, düşmanların veya hedef alınan kişilerin niyetlerini, kabiliyetlerini ve planlarını anlamak için kullanılır ve ulusal güvenlik, savunma ve istihbarat operasyonlarında önemli bir rol oynar.