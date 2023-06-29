İsrail'den Mescid-i Aksa'nın imamına seyahat yasağı!
Siyonist işgal rejimi, Mescid- Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye bir ay boyunca seyahat yasağı getirdi.
Siyonist işgal rejimi, Mescid- Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye bir ay boyunca seyahat yasağı getirdi.
Siyonist işgal rejimi tarafından getirilen seyahat yasağının "yurt dışı gezilerini siyonist rejime karşı kullandığı" iddiasıyla getirildiği belirtildi.
Şeyh İkrime Sabri'nin ailesinden yapılan açıklamada, seyahat kararının siyonist işgal rejimi istihbaratı tarafından tebliğ edildiği, seyahatten men kararının bir ayın sonunda uzatılabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.
Mescid- Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, geçen günlerde Ürdün, Cezayir, Türkiye ve Malezya'yı kapsayan ziyaretler gerçekleştirmişti. (İLKHA)
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