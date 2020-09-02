İsrail'den bir insanlık dışı adım daha!

Filistin'i işgal eden, Müslümanlara zulmeden terör ve işgal devleti İsrail'den bir skandal adım daha geldi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, terörist İsrail'in Güvenlik Kabinesi, saldırı düzenledikleri veya saldırı teşebbüsünde bulundukları sırada şehit ettikleri Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeme kararı verdi.

Benny Gantz onayladı! Gerekçesi bakın neymiş

Kabine, Savunma Bakanı Benny Gantz ise, Hamas ile bağlantısı olmasa bile Filistinlilerin alıkonulan naaşlarını iade etmeme isteğine onay verdi ve bu insanlık dışı kararın terör devleti İsrail'in sözde ulusal güvenliğini sağlamanın bir parçası olduğunu ileri sürdü.

2019 yılının Eylül ayıdna, İsrail mahkemesi, terörist İsrail askeri komutanına Filistinli şehitlerin naaşlarını alıkoyma ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanma hedefiyle geçici defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

Onlarca Filistinlinin naaşını alıkoyuyorlar

İşgalci İsrail, 1967 yılndan beri ülkelerini işgal ettikleri Filistinlilerin onlarcasının naaşını alıkoyuyor. Aileler ise vefat eden yakınlarının İslami usüllere göre defnedileceği bir mezarlarının olmasını istiyor. Bazı Filistinlilerden ise senelerdir haber alınamıyor. Bu kişilerin aileleri de kayıplardan terör devleti İsrail'i sorumlu tutuyor.