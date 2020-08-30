İsrail'den BAE açıklaması: Önümüzdeki ay ortasında...

İşgalci İsrail'in yönetimi, Filistin'e ihanet eden Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imza töreninin eylül ortasında ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilmesini umduklarını açıkladı.

İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis, yaptığı açıklamada, imza günü için şu an kesin bir tarih belirlenmediğini, fakat gelecek ay ortasında törenin yapılmasını beklediklerini söyledi.

İmzanın tarihi de görüşülecek

Akunis, yarın BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gidecek olan İsrailli ve ABD'li heyetin, BAE'li yetkililer ile Müslümanların büyük tepkisine neden olan anlaşmanın imza tarihi konusunu da görüşeceğini bildirdi.

Roş Aşana'dan önce imza töreninin yapılmasını ümit ediyorlar

Anlaşmanın Washington'da imzalanacağını söyleyen Akunis, imza töreninin Roş Aşana'dan (İbrani takvimine göre bu yıl 18 Eylül'de kutlanacak olan yılbaşı) önce yapılmasını umduklarını belirtti.

Temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın da aralarında olduğu ABD'li ve İsrailli yetkililer bazı temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos tarihinde İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştıklarını bildirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1979’da Mısır’ın, 1994 yılında da Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi olmuş oldu.

BAE'nin yaptığı anlaşma, Müslüman aleminden büyük tepki toplamış, skandal anlaşma, Filistin davasına ihanet olarak nitelendirilmişti.