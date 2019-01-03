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İsrail'den ABD'ye tepki: Şoktayız

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. İsrailli yetkili yaptığı açıklamada, "Ülke olarak şoktayız" dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 22:24
İsrail'den ABD'ye tepki: Şoktayız

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladı. İsrailli üst düzey bir kaynak konu hakkında yaptığı açıklamada, "ABD başkanının açıklamaları, sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan göre İsrailli üst düzey bir kaynak, ABD Başkanı'nın "İran'ın Suriye'de istediğini yapabileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Başkan Trump'ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump'ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor" dedi.

"İsrail olarak şoktayız"

Trump'ın istihbarat birimlerince sunulan kanıtları dikkate almamasının üzücü olduğunu belirten kaynak, "İsrail olarak şoktayız, Trump, İran'ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor" ifadelerini kullandı.

'İran'ın askeri varlığına karşıs sert adımlar atmaya devam edeceğiz'

ABD Başkanı Trump'ın en azından İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına karşı olmadığını ifade eden kaynak, şöyle devam etti:

"Başkan Trump'ın açıklaması bizim için durumu değiştirmeyecek. İran'ın askeri varlığına karşı sert adımlar atmaya devam edeceğiz."

Trump ABD'nin Suriye'den çekilme kararı bağlamında, İran hakkında dün yaptığı açıklamada, bu ülkenin durumunun yaptırımlar neticesinde değiştiğini ifade etmiş ve "İran Suriye'de istediğini yapabilir." demişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:24
  1. ABD
  2. İsrail
  3. İran

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