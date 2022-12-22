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Dünya İsrail'de Netanyahu hükümeti kurdu
Dünya

İsrail'de Netanyahu hükümeti kurdu

Netanyahu, hükümeti kurması için 21 Aralık gece yarısındaki sürenin bitmesine dakikalar kala Herzog'u telefonla aradı. Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Herzog ile konuşmasında Netanyahu, "Sayın Cumhurbaşkanı, son seçimlerdeki büyük halk desteği sayesinde, tüm İsrail vatandaşlarına hizmet edecek bir hükümeti kurmayı başardığımı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 07:49:00 -
İsrail'de Netanyahu hükümeti kurdu

AA'nın haberine göre; Binyamin Netanyahu'nun kabine listesini hemen açıklaması gerekmiyor. İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun kabinesi için Meclis'teki güvenoyu oturumunun 2 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek seçimi kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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