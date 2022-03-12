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Dünya İsrail'de bomba yüklü araç patladı!
Dünya

İsrail'de bomba yüklü araç patladı!

İsrail’in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 01:32:00 -
İsrail'de bomba yüklü araç patladı!

İsrail’in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İsrail’in Hayfa şehrinin Kiryat Haim Mahallesi’nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama nedeniyle 40 yaşındaki araç sürücünün ağır yaralandığı olayda, yoldan geçen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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