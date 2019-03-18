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İsrail'de Arap bloku seçimlere girebilecek

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ulusal Demokratik Meclisi-Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu blokun seçimlere girme yasağını iptal etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 06:23
İsrail'de Arap bloku seçimlere girebilecek

İsrail'in Haaretz gazetesindeki habere göre, Yüksek Mahkeme, İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu 2 partili (Ulusal Demokratik Meclisi-Birleşik Arap Listesi) blokun seçime girmelerine engel olan yasağını kaldırdı.

Açılan temyiz davasını kabul eden mahkeme, seçime girme yasağını iptal ederek blokun seçimlere girmesine izin verdi.

Merkezi Seçim Komisyonu 7 Mart'ta aldığı kararla Arapların desteklediği blokun seçimlere girişini yasaklamıştı.

Bunun üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörü destekleyenlerin İsrail meclisinde yeri yoktur." ifadeleriyle alınan kararı desteklemişti.

Arap blokunun, İsrail parlamentosunda 13 milletvekili bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 06:23
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