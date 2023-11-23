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Dünya İsrail Yüksek Mahkemesi, esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti
Dünya

İsrail Yüksek Mahkemesi, esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti

Yeniakit Publisher
2023-11-23 04:01:00 -
İsrail Yüksek Mahkemesi, esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistin ile yapılan esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti.

Gazze Şeridi’nde yarın başlayacak olan 4 günlük ’insani araya’ saatler kalırken, 1986 yılında kurulan Almagor Derneği’nin Filistin ile yapılan esir takası anlaşmasına yönelik itirazını İsrail Yüksek Mahkemesi reddetti. Mahkeme, rehine anlaşmasının "bu mahkemenin müdahil olmasını gerekli görmediği açık bir siyasi mesele olduğu" gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi’nde tutulan 50 esirin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Çatışmalara bu süre zarfından 4 günlük insani ara verilecek.

Kaynak: AA

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