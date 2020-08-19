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Dünya İsrail ve BAE, Kızıldeniz’i İslâm gölü olmaktan çıkaracak
Dünya

İsrail ve BAE, Kızıldeniz’i İslâm gölü olmaktan çıkaracak

Gizli ilişkilerini resmiyete döken İsrail ile BAE, Kızıldeniz’i bir Arap ve İslam gölü olmaktan çıkarmak için de işbirliği yapacak. Etiyopya ile görüşen siyonistlerin, darbeyle göreve gelen Sudan’daki El Burhan’ı da kafaladığı belirtildi. İsrail, Kızıldeniz’de hakimiyet için Yemen’in güneyindeki BAE destekli milislerin bir devlet kurmasına da destek verecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:54:00 -
İsrail ve BAE, Kızıldeniz’i İslâm gölü olmaktan çıkaracak

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının, Kızıldeniz’deki askeri iş birliğini artıracağı belirtildi. 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail İstihbarat Teşkilatından BAE ile muhtemel iş birliği alanlarına dair bilgilerin yer aldığı bir belge yayınlandı. Belgede, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının başında güvenlik iş birliğinin geldiği kaydedildi.

Belgede ayrıca, normalleşme anlaşmasının Körfez ülkeleri arasındaki askeri ittifakı güçlendirmenin yanı sıra Kızıldeniz’in güvenliği konusunda iş birliğini artıracağı vurgulandı.

İsrail’in, Kızıldeniz’in bir “Arap veya İslam gölüne” dönüşmemesi için başta Etiyopya olmak üzere özellikle Afrika Boynuzu’ndaki ülkeler kanalıyla yoğun faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor. Sudan’da darbe sonrası yönetimi ele alan El Burhan’a arka çıkan İsrail, bugünlerde Hartum’u kendi tarafına çekmek için temaslarını sıklaştırdı. Hatırlanacağı gibi El Burhan, daha önce İsrail’le gizlice görüşüp ABD ile ilişkiler konusunda yardım talep etmişti.

Siyonistler, BAE ile yapacakları kirli işler konusundaki işbirliğini Yemen’de de sürdürecek. Yemen’e yardım için gidip sonrasında ülkenin güneyinde “Güney Geçiş Konseyi” adlı bir milis güç oluşturan BAE’nin Kızıldeniz’in kontrolü için milislerin devlet oluşturma çabalarına daha çok destek verecek. İsrail de yine bu milislere Kızıldeniz’deki hakimiyet nedeniyle destek vereceği bildirildi.

Mossad Başkanı, BAE’de

İsrailli silah şirketleri de normalleşme anlaşmasıyla birlikte Körfez ülkelerine silah ihracatını artırmaya çalışıyor.

İki ülke arasındaki anlaşmanın akabinde İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Başkanı Yossi Cohen de dün akşam BAE’ye gitmişti. Cohen ile ABD’li eski istihbaratçıların kurduğu BAE istihbaratı, bölgede atılacak acil adımlar için işbirliği ve detaylarını görüştü.

ABD’den BAE’ye gizli teknoloji transferi

ABD’nin girişimleriyle normalleşme sürecini başlatan İsrail-BAE arasındaki anlaşmaya ilişkin yeni iddialar ortaya atılıyor. İsrail’de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesinin ABD ve BAE’den kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşmadaki gizli maddeyle, Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA (insansız hava aracı) teknolojisinin BAE’ye satılmasının önü açılacak. İsrail, bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin güçlenmemesi için başta savaş uçağı ve İHA teknolojisi olmak üzere silah ticaretine şimdiye kadar karşı çıkıyordu. İsrail ve ABD arasında on yıllardır geçerli mutabakat gereği ABD de bu ülkelere askeri dengeyi değiştirebilecek silah ve teknoloji satışı gerçekleştirmiyordu.

Netanyahu yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) F-35 satmasına Tel Aviv yönetiminin onay vereceği yönündeki haberi yalanladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Ortadoğu’daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır” ifadesine yerildi.

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