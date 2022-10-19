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Dünya İsrail Ukrayna'yı resmen sattı!
Dünya

İsrail Ukrayna'yı resmen sattı!

Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Ukrayna'ya silah vermesine dair tartışmalara son noktayı koydu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:17:00 -
İsrail Ukrayna'yı resmen sattı!

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Rusya ile çatışma halinde olan Ukrayna'ya silah vermeyeceklerini söyledi.

Gantz, Avrupa Birliği'ne yaptığı bildirimde, İsrail'in Ukrayna'ya silah vermeyi planlamadıklarını ve ülkesinin bu konudaki politikasının değişmediğini belirtti.

İsrail, Ukrayna'da savaş tehdidinin başlamasından bu yana, bölgeye silah göndermeyi reddediyor.

Son olarak, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği şiddetli hava saldırıları ve İran yapımı kamikaze drone'ları kullanması sonrasında, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri verilmesi gündem olmuştu.

İsrail'in de Ukrayna'ya silah vermesine yönelik tartışmalar başlamış, özellikle İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi talep edilmişti.

İsrail ise bu konuya olumlu yaklaşmıyor.

Kaynak: Mepa News

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